Азербайджанский "Зангезур" одолел израильский клуб и вышел в полуфинал Кубка Европы

В Болгарии проходит Кубок Европы по мини-футболу, в котором выступает азербайджанский клуб "Зангезур".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня "Зангезур" в 1/8 финала обыграл местный клуб "Мехкит" (1:0) и вышел в четвертьфинал, где обыграл израильский "Ред Мит Тадриан" (0:0, по пенальти - 5:4). Победа вывела азербайджанский коллектив в полуфинал, в котором он сыграет с румынской "Боруссией".

В групповой стадии "Зангезур" обыграл болгарский "Галактико Враца" (2:0), сыграл с греческим ТМТ (3:3) и чешским клубом "Вешка Оломуц" (1:1).

