Названа стоимость билетов на матч "Карабах" - "Мольде"

Завтра в полдень в продажу поступят билеты на матч 1-го тура группы H Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Карабахом" и норвежским "Мольде" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, стоимость билетов составит 5, 20, 40, 100 и 200 манатов, в зависимости от сектора. Их можно приобрести в iTickets.az, фан-шопе "Карабаха" бакинского ТЦ Park Bulvar, кассах стадиона "Тофик Бахрамов" и в Changan Azerbaijan.

Матч "Карабах" - "Мольде" состоится 21 сентября на вышеотмеченном стадионе и начнется в 20:45. (ФК "Карабах")

