Де Бьязи захотел тренировать сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заинтересован возглавить национальную команду Польши.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по информации портала SportoweFakty, итальянский специалист предложил себя в качестве нового главного тренера сборной Польши после увольнения с этого поста Фернанду Сантуша. Однако, по словам президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши, новым тренером, скорее всего, станет местный специалист. Отмечается, что новый рулевой сборной будет выбран до 20 сентября.