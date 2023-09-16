https://news.day.az/sport/1598448.html Де Бьязи захотел тренировать сборную Польши
Де Бьязи захотел тренировать сборную Польши
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заинтересован возглавить национальную команду Польши.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по информации портала SportoweFakty, итальянский специалист предложил себя в качестве нового главного тренера сборной Польши после увольнения с этого поста Фернанду Сантуша. Однако, по словам президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши, новым тренером, скорее всего, станет местный специалист. Отмечается, что новый рулевой сборной будет выбран до 20 сентября.
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