Аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о своих ритуалах. Его слова передает TN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист поделился, что у него много ритуалов. "Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день. Во время завтрака каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте", - заявил он. Также Месси рассказал, что дома всегда снимает кроссовки. По словам нападающего, у него есть и другие ритуалы, но он не хочет о них говорить.

36-летний Месси стал игроком "Интер Майами" 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за "Пари Сен-Жермен". Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.