Хави рассказал о задаче-минимум для "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, какая задача стоит перед сине-гранатовыми в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Цель на данный момент - выйти из группы. Потом посмотрим, но сейчас - выйти из группы. В прошлом сезоне мы хорошо играли (в Лиге чемпионов. - Прим.), но результаты оставляли желать лучшего. Завтра мы начинаем путь в этом турнире, и наша задача - попасть в 1/16 финала. В прошлом году нам не повезло с жеребьёвкой, а в этом году нам нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно", - цитирует Хави Mundo Deportivo.

В группе H Лиги чемпионов сезона-2023/2024 "Барселона" сыграет с бельгийским "Антверпеном", "Порту" и "Шахтёром".