Фанаты Роналду сорвали тренировку «Аль-Насра»

Иранские фанаты Криштиану Роналду сорвали тренировку саудовского "Аль-Насра", за который выступает португалец, передает TasnimSport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотни болельщиков пришли посмотреть на тренировку команды Роналду. Из-за неконтролируемого скопления людей "Аль-Насру" пришлось отменить занятие.

"Аль-Наср" сыграет 19 сентября в Тегеране с "Персеполисом". Встреча пройдет в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Агентство Франс Пресс сообщает, что Роналду с одноклубниками в Тегеране находятся под охраной "элитного подразделения", в которое входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Отмечается, что сотрудникам подразделения поставлена задача предотвратить любые контакты между фанатами и футболистами "Аль-Насра".

Португалец перешел в "Аль-Наср" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.