Мюллеру покорилось редкое достижение в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер одержал сотую победу в Лиге чемпионов за один клуб, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Он стал третьим игроком в истории, которому покорилось это достижение. Ранее 100 побед в Лиге чемпионов добивались Криштиану Роналду (115) и Икер Касильяс (101).

Напомним, в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:3. В следующем туре "Бавария" встретится с "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Галатасараем".

Мюллер выступает за "Баварию" с 2009 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.