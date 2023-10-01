Месси рассказал, что хочет принять участие в еще одном турнире со сборной Аргентины

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что хочет в 2024 году сыграть вместе со сборной Аргентины в Кубке Америки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цель - принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это. Мы уже играли на Кубке Америки в США, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился", - сказал Месси.

Кубок Америки пройдет в 2024 году. Стартовый матч запланирован на 20 июня. Финальный поединок состоится 14 июля.

Действующим победителем турнира является Аргентина, обыгравшая в финале Бразилию. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.