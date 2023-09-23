Хави продлил контракт с «Барселоной»

Главный тренер "Барселоны" Хави продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года. Кроме того, оно предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Ранее Хави вошел в число претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Хави возглавил "Барселону" в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с испанской командой - стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за "Барселону" на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов.