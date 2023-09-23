Месси рассказал, почему продолжил карьеру в США

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что не стал продолжать карьеру в Европе из-за того, что хотел жить по-другому, передает Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси заявил, что хотел чувстововать себя расслабленно, играя в США, поэтому принял решение не выступать в Европе.

"Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень", - добавил Месси.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.