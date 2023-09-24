Левандовски установил рекорд «Барселоны» в XXI веке

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски установил клубный рекорд каталонской команды в XXI веке. Об этом сообщает Metaratings, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард забил 35 голов в 50 дебютных матчах за сине-гранатовых, что является лучшим результатом. Поляку удалось превзойти достижение камерунца Самюэля Это'О, который отличился 33 раза в первых 50 встречах.

23 сентября "Барселона" одержала волевую победу над "Сельтой" (3:2) в матче шестого тура чемпионата Испании. Левандовски отметился двумя забитыми мячами.

Польский футболист перешел в "Барселону" летом 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Испании, а также выиграл Суперкубок страны.