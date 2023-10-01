В «ПСЖ» рассказали о травме Мбаппе

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике рассказал, что форвард клуба Килиан Мбаппе ушел с поля в матче Лиги 1 против "Марселя" из-за того, что испытывал боль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не очень серьезная проблема. Но была боль, из-за которой было сложно играть. Разумнее было его заменить. Но ничего серьезного", - сказал Энрике.

"ПСЖ" победил со счетом 4:0.