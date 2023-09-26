«Ювентус» рассматривает Пьер-Эмиля Хёйбьерга в качестве замены звездному игроку

"Ювентус" заинтересован в полузащитнике "Тоттенхэма" Пьер-Эмиле Хёйбьерге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, туринцы обсуждали трансфер 28-летнего футболиста минувшим летом, когда был вариант выменять его на Артура, который в итоге перешёл в аренду в "Фиорентину". Теперь "Ювентус" рассматривает Хёйбьерга как замену Полю Погба - француз временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон.

Также "Ювентус" рассматривает вариант с приобретением в январе полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама.

Хёйбьерг перешёл в "Тоттенхэм" из Саутгемптона" в августе 2020 года. Сумма трансфера составила € 16,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

В прошлом сезоне Хёйбьерг сыграл 44 мачта во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. В нынешнем провёл шесть матчей, результативными действиями не отметился.