Глава чемпионата Испании высоко оценил вероятность перехода Мбаппе в лигу

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в Ла Лигу в следующем сезоне. Слова Тебаса передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не убежден, что Мбаппе перейдет в чемпионат Испании. Но это судьба для него, я уверен. В следующем сезоне вероятность его перехода будет выше на 70-80%. Сюда приехали великие игроки", - сказал Тебас.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с "Лорьяном" Мбаппе пропустил, в игре с "Тулузой" он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.