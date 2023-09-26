Неймар высказался о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»

Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар высказался о конфликте с главным тренером команды Жорже Жезушем. Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чушь. Вы должны перестать верить в такое, перестать верить страницам, подобным этой", - написал форвард в комментариях к новости в одном из аккаунтов в социальных сетях.

24 сентября издание Mundo Deportivo сообщило, что Неймар призвал руководство "Аль-Хиляля" уволить Жезуша. Ранее клуб сыграл вничью со счетом 1:1 с узбекским "Навбахором" в матче Лиги чемпионов Азии. По информации источника, в раздевалке специалист раскритиковал поведение бразильца, из-за чего между футболистом и тренером произошел конфликт.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" 15 августа. По информации RMC Sport, ПСЖ продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов.

С 2017 года бразилец играл за "Пари Сен-Жермен". Он перешел в клуб за рекордные 222 миллиона евро. С 2013-го по 2017 год он защищал цвета "Барселоны".