Стал известен тренер, который заменит Анчелотти в «Реале»

Наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо будет назначен главным тренером мадридского "Реала" с сезона-2024/25. Об этом сообщает испанское издание Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На данный момент "сливочных" возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти. В июле глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес сообщил, что в 2024 году Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

41-летний Алонсо возглавляет "Байер" с 2022 года. В текущем сезоне его подопечные с 13 очками занимают второе место в Бундеслиге после пяти туров, уступая мюнхенской "Баварии" по дополнительным показателям.

В качестве футболиста Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Алонсо также играл за "Эйбар", "Реал Сосьедад", "Ливерпуль" и "Баварию". В футболке сборной Испании он становился победителем чемпионата мира и дважды чемпионата Европы.