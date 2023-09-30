В штабе "Интер Майами" внесли ясность по поводу участия Месси в игре против «Нью-Йорк Сити»

Помощник главного тренера "Интер Майами" Хавьер Моралес ответил, примут ли участие Лионель Месси и Жорди Альба в матче МЛС против "Нью-Йорк Сити".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова передает USA Today Sports.

"Мы до последнего момента пытались, чтобы он смог выйти в финале, но он не смог этого сделать. Общаемся с медперсоналом и с самим игроком, чтобы узнать, как он себя чувствует. Впереди тренировка, на которой поймем, сможет ли он сыграть. Что касается Жорди, то ситуация другая. У него травма подколенного сухожилия, и он пропустит эти выходные", - сказал Моралес.

28 сентября "Интер Майами" уступил "Динамо Хьюстон" со счетом 1:2 в финале Открытого кубка США.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).