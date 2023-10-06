Лига Европы УЕФА: "Карабах" одержал победу над "Хеккеном"
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Завершился матч между шведским футбольным клубом "Хеккен" и азербайджанским "Карабахом", который прошел в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az.

Игра завершилась победой представителя Азербайджана со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 70-й минуте забил Жуниньо.

Таким образом, после двух игр команда "Карабах", набрав 6 очков, делит лидерство в группе с леверкузенским "Байером".