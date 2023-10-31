Мюллер стал автором уникального рекорда среди игроков "Баварии"

28 октября состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Дармштадтом 98". Команды сыграли на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене, Германия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. "Бавария" разгромила "Дармштадт" со счётом 8:0. Полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер записал в свой актив забитый гол и две результативные передачи, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Благодаря этому голу Мюллер стал первым игроком в истории "Баварии", забивавшим в 15 разных сезонах в Бундеслиге. Мехмет Шолль, Клаус Аугенталер и Герд Мюллер забивали в 14 сезонах.

Турнирную таблицу Бундеслиги после девяти туров возглавляет "Байер", который набрал 25 очков. "Бавария" занимает вторую позицию с 23 очками. "Дармштадт 98" с семью очками идёт на 14-м месте.