Гвардиола сказал кто выиграет АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что, несмотря на три ничейных результата в последних матчах АПЛ, "горожане" по-прежнему являются фаворитами на победу в чемпионате Англии, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Если вы спросите меня сегодня, то я чувствую, что мы выиграем Премьер-лигу. Если мы сыграем на том же уровне, который мы показали в матчах с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", то мы действительно сделаем это снова, хотя, конечно же, это не просто", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после 14 туров английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" набрал 30 очков и на текущий момент располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу "Арсенал", заработавший 33 очка.

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