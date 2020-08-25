https://news.day.az/tourism/1265012.html Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Туризм, 25 августа 2020 09:19 117
Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Потери туристической сферы из-за пандемии коронавируса во всем мире составили около $320 млрд, 120 млн рабочих мест оказались под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в связи с презентацией доклада о влиянии пандемии на туристический сектор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического сектора составили около $320 млрд", - отметил он. "В целом 120 млн рабочих мест в сфере туризма находятся под угрозой", - добавил генсек.

Гутерриш подчеркнул, что необходимо восстановить туристический сектор. "Но это должно происходить с учетом безопасности людей и сохранения окружающей среды", - указал он.

Генсек предупредил, что "связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться, если туризм будет восстанавливаться без учета экологии".

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