https://news.day.az/tourism/1266203.html Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну - Дата

Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну - Дата

Туризм, 29 августа 2020 09:50 524
Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну

Правительство Канады продлило действие запрета на въезд в страну иностранных граждан до 30 сентября включительно в связи с пандемией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Наше правительство продлевает [действие] текущих рестрикций на международные поездки в Канаду еще на один месяц - до 30 сентября", - написал он в Twitter.

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он несколько раз продлевался. Текущий истекает в полночь 1 сентября по времени Оттавы (8:00 GMT+4). Данная мера не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и ряда других категорий граждан.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились почти 127 тыс. человек, 112,8 тыс. из них выздоровели, более 9,1 тыс. умерли. Тестирование на коронавирус прошли 5,3 млн человек.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Скончался известный азербайджанский мейханщик 11:05, Общество 25
Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 11:00, Общество 220
Коронавирус в США: число инфицированных перевалило за 6 миллионов 10:52, В мире 136
В Азербайджане разрешили деятельность нескольких сфер - ОФИЦИАЛЬНО 10:43, Общество 1 053
В Баку, Сумгайыте и Абшероне не будет работать общественный транспорт - на выходных 10:36, Общество 424
В Азербайджане будет принято решение по поездкам в регионы 10:33, Общество 639
В Азербайджане разрешается деятельность репетиторов 10:30, Общество 592
Баку, Сумгайыт и Абшеронский район остаются в зоне особого карантинного режима 10:28, Общество 524
10 районов и городов Азербайджана исключат из зоны особого карантинного режима - С 31 августа 10:22, Общество 1 317
У TikTok появился новый потенциальный покупатель 10:20, Технологии 352
В Азербайджане продлили карантин - ДАТА 10:16, Общество 4 494
На бакинских улицах проводится усиленная дезинфекция 10:12, Общество 371
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:06, Политика 376
Армянские торги российским оружием: как Ереван занимается контрабандой? - ТЕМА ДНЯ - ФОТО 09:55, Политика 670
Канада продлила запрет на въезд иностранцев в страну - Дата 09:50, Туризм 524
Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший 09:44, Общество 548
"Ювентус" хочет объединить Роналду и Месси в Турине 09:40, Спорт 556
В США тысячи человек вышли на протесты против расизма - ФОТО 09:34, В мире 571
Азербайджанская нефть подорожала 09:31, Экономика 578
Ученые выяснили, как дети распространяют коронавирус 09:16, Медицина 710
В Перу продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября 09:09, В мире 641
Украинский истребитель снес дорожный знак и улетел с ним в небо - ВИДЕО 09:02, В мире 802
Умер актер из киновселенной Marvel - ФОТО 08:58, Шоу-бизнес 864
Растут контейнерные грузоперевозки Азербайджанскими железными дорогами в страны Европы 08:51, Экономика 734
Диверсанты-неудачники: Гурген Алавердян и другие преступники, попытавшиеся пойти против Азербайджана - ОБЗОР 08:30, Политика 1 253
Вирусолог описал характер завершения эпидемии коронавируса 08:23, Медицина 1 094
Стали известны школы, показавшие самые высокие результаты на вступительных экзаменах 08:00, Общество 1 354
В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом 07:46, В мире 1 030
Выросло число жертв урагана "Лаура" в США 07:33, В мире 1 034
В Гяндже убит преподаватель медицинского колледжа 07:19, Общество 1 512
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом 07:07, В мире 1 109
Выявлено самое вероятное место заражения коронавирусом на борту самолета 03:15, Это интересно 2 338
В Германии построят город без машин 02:24, В мире 2 339
Кошачье лекарство поможет людям в борьбе с коронавирусом 01:15, Медицина 2 689
Количество заражений коронавирусом в Индии побило суточный рекорд 00:25, В мире 2 805
Пентагон дополнил список китайских компаний, против которых могут ввести санкции 00:09, В мире 2 740
В 13 городах и районах приостановлена работа общественного транспорта - до 31-го августа 00:01, Общество 2 986
Отель в "Башне Трампа" в Ванкувере закрывается 28 августа 23:51, В мире 2 851
Пашинян по заданию Сороса пытается экспортировать русофобию - российская пресса 28 августа 23:35, Политика 3 532
Расслабляться нельзя - мы хорошо помним, что случилось после ослабления карантина весной - глава рабочей группы TƏBİB для Day.Az 28 августа 23:25, Общество 3 621
Всемирный банк признал ошибку в отношении Азербайджана 28 августа 23:06, Экономика 3 780
Названо число абитуриентов, не участвовавших на втором тестовом экзамене по азербайджанскому языку 28 августа 23:00, Общество 3 053
Азербайджан и Испания наладили более сбалансированные торговые отношения 28 августа 22:43, Экономика 3 087
Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества - ФОТО 28 августа 22:25, Политика 3 181
Раскрыт убийца 39 найденных в грузовике вьетнамцев 28 августа 22:06, В мире 3 584
Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку 28 августа 21:44, Общество 3 439
Пираты захватили в Гвинейском заливе рыболовное судно 28 августа 21:29, В мире 3 366
На одной из крупнейших птицефабрик России выявлен очаг птичьего гриппа 28 августа 21:17, В мире 3 486
Назван витамин, который может подавлять размножение коронавируса 28 августа 21:02, Медицина 3 924
Азербайджан и Кувейт обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 28 августа 20:42, Политика 3 569
Стрельба в Торонто, есть пострадавшие 28 августа 20:32, В мире 3 664
Азербайджанское кредитное бюро предоставляет новую услугу 28 августа 20:14, Экономика 3 654
Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык - Интервью - ФОТО 28 августа 20:04, Культура 6 305
Tesla на автопилоте протаранила две полицейские машины 28 августа 19:57, В мире 3 779
ВВП Канады сократился на рекордные 38% 28 августа 19:48, В мире 3 757
Zaqatalada reyd: qaydaları pozanlar cərimələnib - FOTO 28 августа 19:41, Azərbaycanca 3 903
Венгрия закрывает свои границы для иностранцев 28 августа 19:36, В мире 3 881
Xiaomi показала смартфон с "невидимой" селфи-камерой - ФОТО 28 августа 19:30, Технологии 3 909
Армения устроила скандал на шахматной Олимпиаде - чтобы не сыграть с Азербайджаном 28 августа 19:25, Спорт 3 299
Sumqayıt polisi reyd keçirdi - FOTO 28 августа 19:22, Azərbaycanca 3 847
Реза Дегати показал во Франции фотографии, снятые в Азербайджане - ФОТО 28 августа 19:15, Культура 3 934
В Азербайджане за сутки выявлено 142 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 97 - ФОТО 28 августа 19:07, Общество 5 041
В Азербайджане продолжается конкурс "Кубок моря" - ФОТО - ВИДЕО 28 августа 19:04, Политика 3 914
Иранского музыканта арестовали за работу с женщинами 28 августа 18:52, В мире 4 151
Состоялось первое заседание правления Азербайджанского инвестиционного холдинга 28 августа 18:45, Экономика 3 543
Азербайджан проводит работу по включению грязевых вулканов в список наследия ЮНЕСКО 28 августа 18:40, Общество 3 947
Минобразования Азербайджана о порядке раздачи учебников школьникам - К сведению родителей 28 августа 18:33, Общество 4 822
Форвард «Ромы» заразился коронавирусом 28 августа 18:24, Спорт 3 940
Мэтью Брайза: Минская группа ОБСЕ в настоящее время не может исполнять свою роль посредника 28 августа 18:15, Политика 4 295
Карантин в Азербайджане следует продлить до создания вакцины - депутат 28 августа 18:06, Общество 6 512
Преемник Абэ может быть назван 15 сентября 28 августа 17:55, В мире 4 186
Отложен Чемпионат Европы, в котором должен был принять участие Азербайджан 28 августа 17:46, Спорт 4 146
В Азербайджане данные со старых газовых счетчиков переводятся на новые - ФОТО 28 августа 17:37, Общество 4 589
В Африке молния попала в дом и убила десять детей 28 августа 17:30, В мире 4 282
Минэкологии Азербайджана рассказало, как получить охотничьи лицензии 28 августа 17:21, Общество 4 360
Baş Nazirdən təhsillə bağlı MÜHÜM QƏRAR 28 августа 17:14, Azərbaycanca 5 223
Во Франции неизвестные украли из инкассаторской машины несколько миллионов евро 28 августа 17:13, В мире 4 270
В нацпарках Азербайджана можно организовать пикники 28 августа 17:06, Общество 4 925
Президент Грузии поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву 28 августа 17:00, Политика 4 419
В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб - соблюдая условия карантина 28 августа 16:58, Общество 6 887
Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила новый проект - ВИДЕО 28 августа 16:54, Политика 4 535
Американские издания опасаются последствий новой политики конфиденциальности Apple 28 августа 16:50, В мире 4 392
Возобновление обучения в Азербайджане должно соответствовать эпидемиологической ситуации - депутат 28 августа 16:44, Общество 4 510
В этой части Баку ограничат движение - Названа причина 28 августа 16:39, Общество 5 110
Кадры прототипа нового посадочного модуля на Луну - ФОТО 28 августа 16:35, Технологии 4 366
Эльхан Алескеров: Армения намерена создать подобие гитлеровского фольксштурма 28 августа 16:30, Политика 4 435
США вводят санкции против крупнейшей в мире судостроительной компании 28 августа 16:20, В мире 4 560
Названо количество заключенных в Азербайджане браков - за 2020 год 28 августа 16:11, Общество 4 850
Обнаружена утечка данных 150 млн пользователей Facebook, Instagram, Linkedin 28 августа 16:04, Технологии 4 610
Аппарат омбудсмена опроверг распространенную в СМИ информацию 28 августа 15:56, Общество 4 847
Президент UFC поддержал Трампа перед выборами 28 августа 15:53, В мире 4 611
Ombudsman danışdı: “Fəaliyyətimizi davam etdiririk” 28 августа 15:50, Azərbaycanca 4 715
Международный Банк Азербайджана активно реализует кампанию по поддержке владельцев кафе и ресторанов (R) 28 августа 15:48, Экономика 4 475
В Баку предложили выделить спецавтобусы для учащихся школ 28 августа 15:45, Общество 5 179
В США выявили свыше 45 тысяч новых случаев COVID-19 28 августа 15:40, В мире 4 565
Во избежание роста заражений карантин должен быть продлен - депутат 28 августа 15:34, Политика 5 534
В Азербайджанском музее ковра обновлен виртуальный тур 28 августа 15:24, Культура 4 560
Опубликованы оценки ущерба после сильнейшего урагана в США 28 августа 15:06, В мире 4 830
Резня в Баллыгая - одно из самых жестоких преступлений Армении против азербайджанцев - ФОТО 28 августа 14:54, Политика 4 893
В Баку пройдет ярмарка меда 28 августа 14:50, Общество 5 303
Попытка Армении воспользоваться ситуацией вокруг Гургена Алавердяна обречена на провал - МИД Азербайджана 28 августа 14:42, Политика 5 101
Более 10 стран изучают опыт России для регистрации вакцин от COVID-19 28 августа 14:34, В мире 4 768
Они стали малыми предпринимателями при поддержке Yelo Bank - РЕПОРТАЖ - ФОТО (R) 28 августа 14:25, Экономика 4 902
В Баку демонтируют ж/д мост на Хырдаланской дороге - ФОТО 28 августа 14:17, Общество 5 182
В России пытаются создать "Краснодарско-армянскую республику" - СКАНДАЛ 28 августа 14:14, Политика 8 471
За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 112 человек 28 августа 14:09, В мире 4 904
Количество электронных услуг минтруда Азербайджана доведут до 100 28 августа 14:00, Экономика 5 056
Сегодня состоится премьера фильма «Жизнь внутри камня», посвященного Натику Алиеву - ВИДЕО 28 августа 13:54, Культура 5 057
Европа готовится к осенней волне коронавируса - ВИДЕО 28 августа 13:50, В мире 5 020
Переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно - Главный инфекционист Азербайджана 28 августа 13:47, Общество 5 545
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо 28 августа 13:43, Общество 12
Внесена ясность в правила приема на работу в органы прокуратуры - ВИДЕО 28 августа 13:39, Общество 5 062
Арестован нарушивший карантин организатор мероприятия в бакинском ресторане 28 августа 13:34, Общество 5 629
Россия высылает норвежского дипломата 28 августа 13:20, В мире 5 267
В Азербайджане выросло добровольное страхование автомобилей 28 августа 13:16, Экономика 5 143
Американец заплатит 500 тыс. долларов за нарушение карантина в Канаде 28 августа 13:11, В мире 5 238
Изменился официальный сайт Кабинета министров 28 августа 13:03, Политика 5 387
В Баку не будет работать общественный транспорт - на выходных 28 августа 12:59, Общество 6 468
Жителей Баку просят не выходить на улицу завтра - Предупреждение 28 августа 12:56, Общество 7 125
В Австралии во время шторма погибли три человека 28 августа 12:52, В мире 5 297
Названы вредные для здоровья экраны смартфонов 28 августа 12:44, Технологии 5 548
Дорожная полиция обратилась к желающим поехать в районы 28 августа 12:35, Общество 6 394
Синдзо Абэ подтвердил, что уходит в отставку - ВИДЕО 28 августа 12:31, В мире 5 283
Жестокая резня, учиненная армянами в Баллыгая - рассказы свидетелей - ВИДЕО 28 августа 12:26, Политика 5 596
В отказе Швеции от карантина нашли новую выгоду 28 августа 12:21, В мире 5 620
В Азербайджане произошло землетрясение 28 августа 12:16, Общество 5 744
Сенсационные находки при исследовании останков Микаила Мушфига - Подробности 28 августа 12:12, Общество 5 910
Назван возможный преемник премьер-министра Японии 28 августа 12:07, В мире 5 517
Серологические тесты начнут проводить еще в двух городах Азербайджана - cо следующей недели 28 августа 12:03, Общество 5 407
Продолжается следствие в связи с провокацией Армении в Товузе - Генпрокуратура 28 августа 11:59, Политика 5 440
"Сотрем русский след на Кавказе!" - стратегия армянской диаспоры 28 августа 11:55, Политика 6 749
ВВП Франции рекордно упал 28 августа 11:53, В мире 5 536
Пакистан получил азербайджанский газ 28 августа 11:48, Экономика 5 605
В России за сутки выявили 4 829 заразившихся коронавирусом 28 августа 11:44, В мире 5 446
В Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек 28 августа 11:39, В мире 5 556
Массовые проверки в азербайджанских отелях - ФОТО 28 августа 11:34, Экономика 6 138
В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса 28 августа 11:29, В мире 5 589
Против директора Центральной больницы Саатлы возбудили уголовное дело 28 августа 11:24, Общество 5 756
В Армении число инфицированных COVID-19 достигло 43 451 28 августа 11:20, В мире 5 599
LG представила надеваемый очиститель воздуха - ФОТО 28 августа 11:17, Технологии 5 678
На первой платной дороге Азербайджана устанавливают турникеты 28 августа 11:13, Общество 6 181
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной геноцида в Баллыгая 28 августа 11:10, Политика 5 666
"Независимые блогеры" радикалов: разветвленная сеть провокаторов - "Политшоу представляет" - Видеопроект 28 августа 11:07, Политика 5 614
Экономика США рекордно упала на фоне пандемии - ВИДЕО 28 августа 11:04, В мире 5 551
Драгметаллы в Азербайджане продолжают расти в цене 28 августа 11:02, Экономика 5 612
28 лет назад армяне устроили резню азербайджанцев в Баллыгая - хроника геноцида - ФОТО 28 августа 10:59, Политика 6 634
Ураган «Лаура» ударил по США - есть жертвы - ФОТО 28 августа 10:55, В мире 5 577
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин 28 августа 10:51, Медицина 6 101
Египет расширил требования для туристов по тесту на COVID-19 28 августа 10:45, Туризм 5 739
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1 455 28 августа 10:40, В мире 5 834
Еще новости