Туристам предложат надеть очки виртуальной реальности для выбора отеля

Эксперты туристической отрасли перечислили путешественникам главные тренды 2022 года в гостиничном бизнесе. О новинках в сфере гостеприимства пишет Travel Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты рассказали, что ряд отелей со следующего года планирует внедрить функцию голосового бронирования. "Теперь вам не нужно звонить на стойку регистрации и заранее бронировать номер в гостинице. Вместо этого вы можете просто сделать это с помощью голосового помощника, даже не касаясь смартфона", - уточнили они.

Кроме того, с 2022 года некоторые отели предложат туристам надеть очки виртуальной реальности для выбора подходящего номера. "С очками виртуальной реальности вы можете осмотреть свою комнату и побывать внутри нее, даже не будучи там. И, если что-то не нравится, отказаться от бронирования", - отметили авторы.

Еще одним современным трендом является внедрение в отели смарт-номеров. Они будут оснащены системой голосового управления, "умными" системами безопасности, распознаванием лиц и видеочатами с консьержем. В таких объектах размещения с помощью облачных хранилищ отельеры смогут собирать информацию о каждом клиенте и "настраивать" номера под каждого гостя.

"Например, кто-то предпочитает спать на хлопковых простынях, кому-то необходима определенная температура в номере, -пояснили эксперты. - Также доступ будет предоставлен гостю, чтобы тот мог вносить необходимые дополнения и изменения".