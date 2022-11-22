Население этой европейской страны недружелюбно к эмигрантам

Норвегия быстро становится популярным местом для эмигрантов, желающих испытать новый стиль жизни, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Но несмотря на то, что в этой стране есть что любить, эмигрантам трудно справиться с некоторыми аспектами образа жизни этой страны. Речь идет о недружелюбном настроении местных.

На что похожа жизнь иностранного резидента в Норвегии сегодня?

Согласно Express, опрос InterNations Expat Insider попросил эмигрантов по всему миру оценить свой дом на основе нескольких важных факторов. 80% "переселенцев" высоко оценили Норвегию по карьерному росту и были очень впечатлены балансом между работой и личной жизнью. "Мне нравится баланс между работой и личной жизнью! Это оказывает большое влияние на то, что у меня остается достаточно времени для моей семьи, общественной жизни или любого другого вида деятельности", - пояснил один из участников.

Действительно, сфера труда в Норвегии славится своей открытостью, поскольку каждый может узнать, сколько зарабатывает другой человек. Любой желающий может воспользоваться норвежской онлайн-системой, чтобы узнать, сколько зарабатывает его сосед, друг или коллега. Система предназначена для повышения прозрачности в сфере труда и сокращения разрыва в оплате труда в обществе.

Но в то время эмигранты пожаловались на недостаток социальных сетей. По их словам, им было очень трудно привыкнуть к местной культуре, и почти 30% сообщили, что не чувствовали себя желанными гостями в этой стране: отношение местных было таким же холодным, как и климат... Треть опрошенных заявили, что местное население в целом настроено недружелюбно, а более 60% заявили, что им с трудом удается завести друзей.

"Мне не нравится сложность построения личных контактов с местными жителями. Трудно преодолеть чувство, что я чужак для них", - пожаловался участник опроса. Это доказывает и статистика: более 30% респондентов заявили, что у них нет системы поддержки в Норвегии, и каждый пятый был недоволен своей жизнью там.

Эмигранты также были недовольны ночной жизнью и культурными возможностями страны: многие рестораны имеют низкий рейтинг обслуживания. Кроме того, норвежцы, как правило, высоко ценят личное пространство и не будут общаться с незнакомцами на публике. Разговор с неизвестным или даже предложение помочь ему может быть воспринято в Норвегии как беспокойство.

На фоне постоянного ощущения, что приехавший на ПМЖ в Норвегию, до конца жизни будет там чужим, эмигранты чувствуют себя там в полной безопасности, и 95% опрошенных подтвердили это. Еще почти 80% ответили, что они могут открыто выражать себя и свое мнение. Норвегия также получила высокую оценку, когда речь зашла о природной среде: почти 100% приезжих положительно относятся к ней.

Большинство эмигрантов живут в Осло, столице Норвегии, которая находится всего в нескольких минутах полета от Великобритании. Другие популярные направления включают Берген, Тронхейм и Ставангер.