Стиль жизни встречается с роскошью: The Ritz-Carlton Residences, Baku начинает новую эру жизни

На горизонте Баку новое, ослепительное место - The Ritz-Carlton Residences, Baku. Это архитектурное чудо ставшее первой в городе резиденцией бренда, предлагает уникальный образ жизни, который полностью сочетает в себе роскошь, индивидуальность и богатую культуру Баку.

Великолепное 31-этажное здание, расположенное в одной из активных зон Баку, в Насиминском районе, сочетая в себе непревзойденную атмосферу с быстрым доступом к важным туристическим достопримечательностям в одном адресе, обещает своим жителям испытать самые лучшие аспекты города.

The Ritz-Carlton Residences, BakuБаку обладает эксклюзивной коллекцией из 79 квартир, каждая из которых представляет собой тепло, открытие, наследие и мастерство, разработанные с особой тщательностью. Резиденции отделаны роскошными материалами, в том числе мрамором, деревом, кожей, позолоченными деталями и стилями с оттенками драгоценных камней, отражающими живую культуру Баку.

Обладатели квартир, которые воспользуются беспрецедентными услугами The Ritz-Carlton, удобно выбирая из уникальных планов жилья, обладают преимуществом индивидуализировать свои образы жизни. Всемирно известная студия дизайна интерьеров Kristina Zanić Consultants предлагает рекомендации по стилю интерьера, дизайну FF&E и художественным штрихам для тех, кто ищет воплощение жизни в высоких стандартах. По желанию для обеспечения полностью отремонтированного и меблированного жилья доступны сторонние поставщики.

Жители получат эксклюзивный доступ в специальную зону lounge, предоставляющей круглосуточные услуги консьержа для быстрого удовлетворения любых желаний или потребностей. Помимо этого, жители получают доступ в Ritz-Carlton Club Lounge, расположенного на 13-м этаже и доступ к эксклюзивной программе членства PASHA Elite Club, которая предоставляет преимущества в портфолио группы PASHA.

The Ritz-Carlton Residences, Baku - это не просто со вкусом оформленное жилое пространство, это центр, предназначенный как для работы, так и для отдыха. С авангардными конференц-залами площадью более 2202 m² - это идеальное место для проведения крупных мероприятий и встреч. А великолепный бальный зал Шуша - это вершина совершенства для ваших мероприятий.

Здоровье и отдых также находятся в центре внимания. Жители могут выбирать между детским и семейным бассейнами, развлекаться в вестибюле бассейна с видом на захватывающий городской пейзаж или придерживаться своих фитнес-процедур в фитнес-центре с обслуживанием 24/7, оснащенном новейшим оборудованием Technogym. Спа - центр с сауной, паровой баней, турецкой баней и специальными ритуалами обслуживания обещает рай для идеального отдыха.

Жизнь в The Ritz-Carlton Residences, Baku, известной своими услугами по стилю жизни и одной из первых в городе фирменных резиденций, не бесподобен. Ряд услуг, включая круглосуточный консьерж, путешествия и бронирование столиков в ресторанах, обеспечивают непринужденный образ жизни. Здесь также доступны дополнительные услуги премиум-класса, такие как уборка, планирование мероприятий и даже спа-салон внутри резиденции.

Ritz-Carlton Residences, Baku приглашает вас насладиться вековым роскошным наследием непревзойденного гостеприимства и легендарного обслуживания, привнесенного в ваш дом.

Апартаменты и пентхаусы Ritz-Carlton Residences, Baku уже в продаже. Для получения дополнительной информации или организации эксклюзивного просмотра посетите сайт www.rcresidencesbaku.com или свяжитесь по: *1118

Примечание: The Ritz-Carlton Residences, Baku The Ritz-Carlton Hotel Company, L.LC или не принадлежит аффилированным с ним компаниям ("Ritz-Carlton"), не обменивается и не продается на стороне этих компаний. ООО Yelken Operating Company использует бренды The Ritz-Carlton в соответствии с лицензией Ritz-Carlton, но эта лицензия не подтверждает достоверность каких-либо заявлений или описаний, упомянутых здесь.