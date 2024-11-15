Изменение климата и конфликты создают угрозу для устойчивости и безопасности

Конфликты и их разрушительное воздействие последствий на инфраструктуру, деградацию почв и биоразнообразие усугубят климатический кризис и создадут плохой период, который подрывает мир, стабильность и развитие

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на панельной дискуссии высокого уровня в рамках конференции COP29 "Климат и мир: совместная деятельность, не оставляя никого позади".

По его словам, изменение климата ускоряет отсутствие продовольственной безопасности, нехватку воды и вызывает деградацию почвы, а также перемещение людей.

Министр отметил, что эти события часто служат катализатором конфликтов, которые приводят к углублению нестабильности.

"Бакинский центр действий в области климата и мира воплощает нашу приверженность превращению этих обещаний в конкретные меры по поощрению мобилизации финансовых и технических ресурсов для поддержки адаптации к изменению климата и устойчивости в уязвимых регионах, особенно в развивающихся государствах на небольших островах.

Ничто, кроме нашей непоколебимой солидарности и срочных действий, не может разрешить переплетенный кризис изменения климата и противоречивых требований", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.