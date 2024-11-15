Казахстан подготовил инвестиционные проекты для сокращения выбросов метана

Казахстан разработал план мероприятий и перечень инвестиционных проектов на сумму около 400 миллионов долларов США по сокращению выбросов метана в разрезе отраслей экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев во время панельной дискуссии на тему "Мобилизация для действий по климату: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение".

"Многосторонние банки развития и частный сектор играют ключевую роль в климатическом процессе. Необходимо объединить усилия для достижения целей по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям. Это требует скоординированных действий на уровне государств", - сказал он.

По его словам, обязательства, принятые в Париже, по ограничению глобального потепления до уровня значительно ниже 2° по Цельсию, усилия по его удержанию на уровне 1,5° должны найти отклик не только в речах, но и в действиях.

"В среднесрочной перспективе мы ведем работу над разработкой определяемых на национальном уровне вкладов, которые также требуют значительных инвестиций и оценки. В целях реализации мер на 5-летний период, мы заявили о присоединении Казахстана к глобальному обязательству по сокращению выбросов метана", - отметил министр Казахстана.

Он подчеркнул, что для климатического перехода таких стран, как Казахстан, важное значение имеет переходное финансирование. Синергия между странами, международными банками развития и частным сектором имеет решающее значение. Многосторонние банки развития и международные организации могут выступить в качестве катализаторов изменений, гарантируя, что климатическое финансирование дойдет до тех, кто в нем больше всех нуждается, особенно до развивающихся стран.

"В заключение хотел бы отметить инициативу Казахстана для усиления общих мер и выработки совместных подходов регионального процесса по климату. Казахстан планирует провести региональный климатический саммит в 2026 году. Мы призываем международные банки, организации поддержать данную инициативу", - сказал Е.Нысанбаев.