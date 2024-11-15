https://news.day.az/society/1707389.html В Азербайджане предупредили операторов услуг такси Взимание дополнительных средств за услуги операторами заказа такси, а также снятие нескольких платежей за одну поездку является незаконным. Как передает Day.Az, об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
В Азербайджане предупредили операторов услуг такси
Взимание дополнительных средств за услуги операторами заказа такси, а также снятие нескольких платежей за одну поездку является незаконным.
Как передает Day.Az, об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Было отмечено, что в связи с этим AYNA примет серьезные меры.
"Пассажиров, столкнувшихся с такими случаями, просят сообщать об этом через колл-центр 141 АYNA или через социальные сети.
Обращения пассажиров, касающиеся качества обслуживания при пассажирских перевозках такси, рассматриваются AYNA, и принимаются меры для предотвращения негативных ситуаций", - говорится в сообщении.
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