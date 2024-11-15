В Азербайджане предупредили операторов услуг такси

Взимание дополнительных средств за услуги операторами заказа такси, а также снятие нескольких платежей за одну поездку является незаконным.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что в связи с этим AYNA примет серьезные меры.

"Пассажиров, столкнувшихся с такими случаями, просят сообщать об этом через колл-центр 141 АYNA или через социальные сети.

Обращения пассажиров, касающиеся качества обслуживания при пассажирских перевозках такси, рассматриваются AYNA, и принимаются меры для предотвращения негативных ситуаций", - говорится в сообщении.