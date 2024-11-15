Джейхун Байрамов назвал число лидеров стран, принявших участие в COP29

На данный момент в COP29 приняли участие главы государств и правительств более 80 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах COP29.

Министр отметил, что членами Конвенции являются 198 сторон.

"За одним-двумя исключениями, можно сказать, что делегации из 198 сторон находятся в Баку. В настоящее время они занимаются этой темой.

Что касается участия того или иного лидера, то, двери Азербайджана открыты для всех. Мы были бы рады видеть каждого из них на конференции. Мы должны сосредоточиться только на успехе конференции", - добавил он.