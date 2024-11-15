Микаил Джаббаров обсудил приоритетные проекты с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнем.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт экономического ведомства, были обсуждены будущие приоритеты АБИИ в Азербайджане, а также возможности реализации проектов развития зеленой энергетики и инфраструктуры в нашей стране при поддержке Банка.

Микаил Джаббаров сообщил, что Азербайджан сотрудничает с Банком с 2016 года и что наша страна придает большое значение этому партнерству. Была упомянута поддержка Банком развития инфраструктуры в странах-членах. До нашего внимания была доведена проделанная в нашей стране работа, связанная с обеспечением устойчивого развития, в том числе с переходом к зеленой экономике, продвижением зеленой энергетики. Были представлены приоритетные проекты в рамках сотрудничества с банком.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь обратил внимание на меры, реализуемые Банком в направлении стимулирования экономического роста и развития инфраструктуры в азиатском регионе. Он также отметил эффективные отношения Банка с Азербайджаном и поделился своим мнением о возможностях развития партнерства.

На встрече стороны обсудили основные направления потенциального сотрудничества, будущие приоритеты АБИИ в Азербайджане, в том числе перспективные проекты по зеленой энергетике и развитию инфраструктуры.