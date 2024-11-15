Азербайджан реализует стратегически значимые проекты в области ВИЭ в регионе

Азербайджан реализует стратегически значимые проекты в области возобновляемой энергетики в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"Мир вступил в критическую фазу в области климата и энергетики. Встречаясь в этот переломный момент, мы получаем историческую возможность определить будущее глобальной энергетики. Через сегодняшние инициативы мы продемонстрируем нашу приверженность быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.

Благодаря решительной поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева в переходе к экологически чистой энергетике, инициативы по созданию зеленых энергетических зон в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, а также по созданию диверсифицированной энергетической инфраструктуры для поставок зеленой энергии из Каспийского моря в Европу, наша страна реализует стратегически значимые проекты в области возобновляемой энергетики в регионе.

Эти усилия направлены не только на создание чистого энергетического будущего для Азербайджана, но и служат движущей силой инициатив COP29, направленных на ускорение роста зеленой энергетики и преодоление препятствий как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал он.