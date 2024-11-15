Джейхун Байрамов об открытии транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

Открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией - не новая тема.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах COP29.

Он отметил, что в трехстороннем заявлении имеется пункт об этом.

"Здесь имеются обязательства, которые взяла на себя Армения. Тема является предметом обсуждения в течение длительного периода времени. После трех с половиной лет дискуссий мы считаем, что слово "договоренность достигнута" - запоздалое. Это согласие должно было быть достигнуто давно.

Если официального документа по этому поводу еще нет, если другая сторона не начала никакой работы, то это означает, что все еще существуют открытые вопросы. Азербайджанская сторона проводит оперативные работы по созданию на своей территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры, которая в ближайшее время будет доведена до границы с Арменией", - добавил он.