На COP29 обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОПЕК

В рамках COP29 на встрече с президентом Фонда международного развития ОПЕК были обсуждены энергетическая безопасность и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОПЕК.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в минэкономики Азербайджана.

"Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 провел встречу с президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Альхалифой.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно развития взаимных связей, совместной деятельности в рамках проектов возобновляемых источников энергии и финансированию частного сектора. Была подчеркнута важность энергетического перехода в климатической деятельности, обсуждены приоритеты устойчивого развития, энергетической безопасности, диверсификации экономики и перспективы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.