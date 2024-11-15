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В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему мобилизации для действий по климату - ФОТО

В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Мобилизация для действий по климату: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется