Проведение COP29 в Баку подчеркивает растущий авторитет Азербайджана

Проведение COP29 в Баку является показателем растущего авторитета Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на интерактивной дискуссии Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики на тему "Климатическая справедливость, основанная на правах человека: Роль национальных институтов прав человека" в рамках COP29.

Она отметила, что омбудсмены и национальные институты по правам человека, являющиеся одними из основных акторов в обеспечении климатической справедливости, играют важную роль в защите права на здоровую окружающую среду, занимая одно из важных мест в системе прав человека, а также в защите прав групп, уязвимых к изменению климата.

"В связи с этим, представительство омбудсмена Азербайджана в Организационном комитете COP29, созданном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, также служит цели учета аспектов прав человека во время изменения климата.

Являясь членом Организационного комитета COP29, национальное учреждение по правам человека, всеми возможными способами постарались внести свой вклад в процесс во имя организации на высоком уровне этого престижного мероприятия, являющегося в настоящее время показателем большого уважения и доверия к Азербайджану на глобальной плоскости, для достижения успешных результатов для нашей страны и человечества в целом",- добавила она.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.