Инициативы COP29 "зеленой" энергии необходимо перевести в национальные политики, планы и программы

Для достижения цели необходимо перевести инициативы COP29 "зеленой" энергии в национальные политики, планы и программы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"IRENA поддерживает три политические инициативы, предложенные председательством COP29, касающиеся "зеленых" энергетических коридоров, хранения энергии и сетей, а также водорода, как жизненно важные меры для достижения доступной возобновляемой энергии к 2030 году.

Увеличение доли возобновляемых источников энергии требует своевременного подключения к сетям, минимального ограничения поставок, эффективной передачи энергии и достаточных инвестиций в решения, обеспечивающие гибкость систем.

Как агентство, отвечающее за достижение глобальной цели утроения мощностей ВИЭ, я уверен, что поддержка и реализация этих трех инициатив со стороны стран являются ключевыми для продвижения перехода, соответствующего целям Парижского соглашения, и формирования финального результата COP.

Для достижения нашей цели необходимо перевести инициативы COP29 "зеленой" энергии в национальные политики, планы и программы для их практической реализации. Это должно быть отражено в новом издании индексов. Нам нужны измеримые национальные цели в области сетей и гибкости, включая хранение энергии", - сказал он.