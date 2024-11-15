Умид Мамадинов о планах Узбекистана в сфере чистой электроэнергии к 2030 году

К 2030 году Узбекистан планирует производить 55 миллиардов киловатт-часов чистой электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадинов в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Для Узбекистана мы разработали цели по переходу к зеленой экономике. Ключевыми целями этой стратегии являются расширение использования возобновляемых источников энергии, удвоение энергоэффективности в различных секторах экономики и снижение потребления природного газа за счет модернизации существующих тепловых электростанций.

К 2030 году общая установленная мощность возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии, превысит 9 000 мегаватт. Что касается ветроэнергетики, мы уже подписали соглашения на более чем 12 000 мегаватт мощности", - сказал он.

По его словам, Узбекистан заключили контракты на более чем 4 000 мегаватт систем накопления энергии, что также улучшает стабильность энергосети.

"К 2030 году мы планируем производить 55 миллиардов киловатт-часов чистой электроэнергии, что позволит сэкономить 17 миллиардов кубометров природного газа. Для интеграции переменных источников энергии нам необходимо обеспечить доступные мощности для передачи и распределения энергии, а также внедрить передовые автоматизированные системы.

К 2030 году мы планируем ввести в эксплуатацию почти 10 000 километров линий электропередач. Связь с соседними странами позволит нам продавать излишки электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников", - подчеркнул он.