Необходимо развернуть 1500 гВт мощностей по накоплению энергии к 2030 году

Необходимо развернуть 1500 гигаватт мощностей по накоплению энергии к 2030 году, а также внедрить другие решения для повышения гибкости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала комиссар по энергетике Европейского союза (ЕС) Кадри Симсон в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"COP28 стал началом конца эпохи ископаемого топлива. Однако мир пока не движется в соответствии с этими целями. Но хорошая новость в том, что эти цели достижимы. И именно здесь важную роль играют накопление энергии, сети и другие решения для повышения гибкости, позволяющие интегрировать огромное количество возобновляемой энергии, необходимой для перехода к чистой энергии.

До 2030 года нам необходимо построить или модернизировать 25 миллионов километров сетей, чтобы максимально эффективно использовать возобновляемые источники энергии и значительно способствовать увеличению уровня электрификации.

Накопление энергии и сети - не единственные инструменты. Нам также необходимо масштабировать финансирование, особенно в развивающихся экономиках. И нужно обеспечить справедливую и устойчивую поставку критически важных минералов для перехода к чистой энергии. Без этих инвестиций и внедрения накопления энергии и сетей невозможно будет достичь глобальных целей по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. А без этих глобальных целей переход к чистой энергии, совместимый с ограничением глобального потепления на уровне 1,5 градусов, невозможен.

Поэтому я рада приветствовать запуск Глобального соглашения по накоплению энергии и сетям", - подчеркнула она.