Три энергетические инициативы Азербайджана предлагают конкретные решения для поддержки успешного выполнения обязательств

Три энергетические инициативы Азербайджана, включающие пять ключевых компонентов, предлагают конкретные решения для поддержки успешного выполнения обязательств COP28.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"Эти инициативы предусматривают утроение мощностей возобновляемой энергетики и удвоение энергоэффективности. Одной из этих инициатив является Зеленая Энергетическая Инициатива (Green Energy Pledge), которая способствует созданию зеленых энергетических коридоров и зон. Зеленые энергетические коридоры - это эффективное решение для крупномасштабной передачи возобновляемой энергии, позволяющее использовать ресурсы с высоким энергетическим потенциалом, расположенные далеко от основных центров потребления.

Ключевые приоритеты для развития зеленых энергетических коридоров включают содействие региональному сотрудничеству, создание соответствующих нормативно-правовых рамок, обеспечение устойчивых финансовых механизмов и расширение производства кабелей HVDC", - сказал он.

По его словам, вторая инициатива, Глобальное Обязательство по Зелёному Хранению и Сетям (Global Pledge on Green Energy Storage and Grids), нацелена на увеличение установленных мощностей систем хранения энергии в шесть раз, достигнув 1500 гигаватт к 2030 году.

"Эта коллективная цель также включает такие элементы, как стимулирование инвестиций в системы хранения и внедрение новых технологий. Другой компонент инициативы сосредоточен на увеличении инвестиций в энергетические сети и системы передачи, модернизации и расширении существующей инфраструктуры. В рамках этой инициативы поставлена задача добавить или модернизировать 25 миллионов километров сетей по всему миру к 2030 году и дополнительно 65 миллионов километров к 2040 году. Эта инициатива имеет стратегическое значение для решения ограничений существующей сетевой инфраструктуры, чтобы поддерживать переменную возобновляемую энергию, интегрировать большие объемы зеленой энергии в сеть и обеспечивать стабильный баланс между энергоснабжением и спросом", - добавил Шахбазов.

Министр отметил, что третья инициатива носит название Декларации COP29 по Водороду (COP29 Hydrogen Declaration).

"Водород является мощным энергетическим источником на пути к будущему с нулевыми выбросами. Его применение поможет сделать промышленный, транспортный и энергетический сектора более экологичными и устойчивыми, полностью реализуя потенциал возобновляемой энергии. Декларация по водороду охватывает совместные обязательства, которые поддерживают амбиции в водородном секторе и его роль в энергетическом переходе, а также меры по продвижению стандартов и сертификации водорода", - подчеркнул Шахбазов.