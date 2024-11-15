Уже четвертый день в Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Оцениваются усилия, предпринятые в направлении предотвращения изменения климата, достигнутый прогресс и обсуждаются лучшие решения.

12-13 ноября состоялось мероприятие самого высокого уровня в рамках COP29 - Саммит мировых лидеров по климатическим действиям. С сегодняшнего дня начались тематические дни COP29.

В течение 7 тематических дней вопросы, связанные с изменением климата, будут обсуждаться в различных сферах: от финансов до образования, от сельского хозяйства до урбанизации. Организуемые мероприятия будут играть роль платформ, где обмениваются опытом, идеями, налаживают и развивают сотрудничество для ускорения ликвидации климатического кризиса.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики представит свои инициативы в сферах своей ответственности в рамках 2 тематических дней. Министерство является соорганизатором 4 мероприятий.

Впервые в истории COP: День цифровизации

16 ноября на COP29 пройдет День науки, технологий и инноваций/цифровизации. День цифровизации организован впервые в истории COP. Это было включено в программу по инициативе Президента Азербайджана - COP29, который выбрал путь цифрового развития и объявил формирование современного инновационного пространства национальным приоритетом.

Цифровые технологии играют важную роль в борьбе с изменением климата. Но у него есть и свои недостатки, такие как потребление энергии и электронные отходы.

Первый День цифровизации побудит стороны работать вместе над устойчивой цифровой трансформацией путем смягчения воздействия технологий на окружающую среду.

Зеленая цифровая деятельность

Круглый стол высокого уровня по Зеленой цифровой деятельности будет организован Министерством цифрового развития и транспорта в сотрудничестве с председательством COP29 и Международным союзом электросвязи (МСЭ).

На мероприятии будет рассмотрено, как цифровые технологии могут изменить действия по борьбе с изменением климата.

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы интеграции цифровых инноваций в климатические стратегии, усиления климатического мониторинга и адаптации с использованием цифровых инструментов, а также устранения воздействия цифровизации на окружающую среду.

В то же время состоится обмен мнениями по демонстрации успешных инициатив в области устойчивого развития и созданию возможностей для будущего сотрудничества для согласования цифровой трансформации с глобальными климатическими целями.

По итогам круглого стола будет принята Декларация о зеленой цифровой деятельности. Декларация предусматривает ускорение цифровизации, сокращение выбросов в секторе ИКТ и расширение доступа к "зеленым" цифровым технологиям с учетом изменения климата.

Документ открыт для государств, отраслевых организаций, компаний, ассоциаций, членов гражданского общества и академических учреждений. Заинтересованные лица могут обратиться по адресу электронной почты [email protected], чтобы присоединиться к Декларации.

День транспорта

Другие мероприятия, соорганизаторами которых выступает Министерство цифрового развития и транспорта, состоятся 20 ноября - в День урбанизации, туризма и транспорта.

В этот день будет рассмотрено влияние транспорта на изменение климата и его роль в борьбе с изменением климата.

23% выбросов CO2 в мире приходится на транспортный сектор. С 1990 года самые быстрые темпы роста выбросов наблюдаются в транспортном и промышленном секторах. Если ситуация сохранится, как сейчас, выбросы в транспортном секторе, по прогнозам, удвоятся к 2050 году.

Помимо сокращения выбросов, экологизация транспортного сектора играет важную роль в достижении Целей устойчивого развития.

Зеленый городской транспорт

Одним из мероприятий, которые пройдут в рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта, станет министерский круглый стол на тему "Зеленый городской транспорт".

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики организует данное мероприятие совместно с Международным транспортным форумом (ITF) и Программой ООН по населённым пунктам (UN-HABITAT), ведущей организацией ООН.

Цель мероприятия - глубокое рассмотрение темы экологизации городского транспорта.

Ожидается, что в ходе круглого стола будут разработаны стратегии, связанные с интеграцией устойчивой городской транспортной системы в национальные, региональные и городские структуры планирования.

Мероприятие будет способствовать более тесному сотрудничеству между правительствами и заинтересованными сторонами для ускорения декарбонизации городского транспорта.

Для обеспечения устойчивых городских транспортных систем требуется компактное и многоцелевое развитие городов, а также электрификация общественного транспорта, эксплуатация электробусов, расширение метро или трамвая. В основе действий в этом направлении лежит внедрение устойчивой низкоуглеродной инфраструктуры посредством создания безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, инфраструктуры зарядки электробусов и выделенных полос движения.

Устойчивый цифровой "Срединный коридор" и за его пределами

В рамках Дня урбанизации, туризма и транспорта пройдет министерский круглый стол на тему "Устойчивый цифровой средний коридор и за его пределами".

Организаторами мероприятия являются Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), а также Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе круглого стола будут обсуждаться последние достижения, а также предстоящие инициативы по продвижению устойчивости и цифровизации в "Срединном коридоре" и других коридорах по всему миру.

В мероприятии примут участие министры и руководители учреждений региона и стран за его пределами.

В ходе круглого стола будут обсуждаться успешные практики, связанные с развитием зеленой, устойчивой транспортной инфраструктуры, примеры использования цифровизации и интеллектуальных транспортных систем для повышения энергоэффективности и улучшения оперативной связи. Также состоится обмен мнениями о роли инновационных технологий в снижении выбросов углекислого газа при грузовых перевозках, потенциальной роли автоматизации и искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого транспортного сообщения.

По итогам мероприятия планируется принять коммюнике, отражающее коллективную приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.

Международная авиация и изменение климата

20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма пройдет панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики организует панельную дискуссию совместно с Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

На мероприятии министры, правительственные чиновники, лидеры отрасли и заинтересованные стороны обсудят последние события в области декарбонизации международной авиации.

На долю международного авиационного сектора приходится около 2% мировых выбросов CO2. Хотя это число невелико по сравнению с другими месторождениями, по прогнозам, в ближайшем будущем оно значительно увеличится.

На мероприятии будут обсуждаться возможности сотрудничества с государствами-членами ИКАО и другими заинтересованными сторонами, а также финансовым сообществом авиационной отрасли для достижения цели "Чистый нулевой уровень выбросов" гражданской авиации к 2050 году.

В то же время состоится обмен мнениями о приоритетах промышленности, правительств и международных организаций, а также о необходимой международной политике и рамках.

Ожидается, что мероприятие COP29, прошедшее в Баку, продолжит ценное наследие, связанное с устранением климатического кризиса. В то же время оно внесет новый, значительный вклад в этот процесс.