МЭА озвучило прогноз роста мировой мощности в сфере ВИЭ к 2030 году

Мировая мощность в сфере возобновляемой энергетики к 2030 году увеличится в 2,7 раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"Если мы посмотрим на все проекты в области возобновляемой энергетики, которые получили окончательные инвестиционные решения (FID), а также на те, что находятся в процессе разработки, согласно нашему анализу, даже в консервативной оценке, мировая мощность в сфере возобновляемой энергетики к 2030 году увеличится в 2,7 раза. Это хорошая новость.

Кроме того, в этом году на рынок выйдут 670 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики", - сказал он.