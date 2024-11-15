МЭА озвучило прогноз роста мировой мощности в сфере ВИЭ к 2030 году
Мировая мощность в сфере возобновляемой энергетики к 2030 году увеличится в 2,7 раза.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.
"Если мы посмотрим на все проекты в области возобновляемой энергетики, которые получили окончательные инвестиционные решения (FID), а также на те, что находятся в процессе разработки, согласно нашему анализу, даже в консервативной оценке, мировая мощность в сфере возобновляемой энергетики к 2030 году увеличится в 2,7 раза. Это хорошая новость.
Кроме того, в этом году на рынок выйдут 670 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики", - сказал он.
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