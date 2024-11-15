"Зеленый" водород - важная часть стратегии Азербайджана по диверсификации энергетического экспорта

"Зеленый" водород является ключевым элементом стратегии Азербайджана по диверсификации портфеля энергетического экспорта и продвижению политики декарбонизации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"А объявление водородной стратегии в рамках COP подчеркивает приверженность этому пути. Эта инициатива станет мощным стимулом как для государственных, так и для негосударственных субъектов в достижении климатических целей.

Здесь, на COP29, мы приглашаем каждого из вас присоединиться к этим обязательствам, усилить климатические действия и предпринять объединенные шаги к светлому будущему.

Мы также считаем важным оценить прогресс этих инициатив на будущих сессиях COP и отразить это в отчетах МАГАТЭ и IRENA. Ваша поддержка укрепляет нашу коллективную силу. Давайте сделаем COP29 знаковым событием, которое поднимет глобальные климатические усилия на новый уровень и построит устойчивое будущее для нашего мира", - сказал он.