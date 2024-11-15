Джейхун Байрамов прокомментировал заявление Пашиняна

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал определенное заявление относительно Конституции Азербайджана. Считаем, что эти заявления не служат никакой другой цели, кроме как ввести в заблуждение международное сообщество.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах COP29.

Министр отметил, что вчера пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде подготовил и представил очень детальный ответ на это заявление.

"В этом ответе шаг за шагом указано на необоснованность заявления армянской стороны", - добавил он.

Отметим, что руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде накануне в социальной сети X ответил на необоснованные претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно Конституции Азербайджана.