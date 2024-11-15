Доступное финансирование на выгодных условиях

Необходимо обеспечить доступное финансирование на лучших условиях, особенно для развивающихся рынков и экономик.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе министерского диалога по энергетическим инициативам COP29.

"К 2030 году потребуется 31,5 триллиона долларов США на инвестиции в возобновляемую энергетику, сети, гибкость, энергоэффективность и сохранение энергии. Новая количественная финансовая цель должна давать четкий сигнал в этом направлении. IRENA здесь, чтобы поддержать призыв председателя COP29 принять три инициативы "зеленой" энергии как практические шаги для реализации Парижского соглашения и привлечения инвестиций в климатические действия через энергетический переход.

Проявляя солидарность, мы отправим четкий сигнал инвесторам, промышленности и гражданскому обществу о необходимости ускорения инвестиций в зеленую энергетику", - сказал он.