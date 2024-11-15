Кочарян проигнорировал заседание Антикоррупционного суда

Экс-президент Армении Роберт Кочарян не явился на заседание Антикоррупционного суда. Также отсутствовали экс-министр обороны и лидер фракции "Айастан" Сейран Оганян и бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров. Единственным участником заседания из числа фигурантов дела стал экс-вице-премьер и депутат от блока "Айастан" Армен Геворкян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, секретарь суда сообщил, что все участники были надлежащим образом уведомлены. Тем не менее, уведомление, направленное Кочаряну, вернулось обратно. В то же время адвокат Кочаряна Арам Вардеванян обратил внимание, что секретарь заседания назвала его подзащитного "обвиняемым", хотя этот статус не был зафиксирован ни в судебных документах, ни на предыдущих заседаниях.

Ранее Кочарян охарактеризовал возобновление судебного разбирательства как грубую ошибку и нарушение закона, заявив, что пришел в суд исключительно в качестве акта доброй воли, так как не имеет статуса обвиняемого.

Прокурор в свою очередь предложил рассмотреть возможность принудительного привода фигурантов, получивших уведомления, но не явившихся на заседание. Он подчеркнул, что даже без формального уведомления они не могли не знать о месте и времени суда.

Напомним, Роберту Кочаряну, Армену Геворкяну, Сейрану Оганяну и Юрию Хачатурову предъявлены обвинения по статье 300.1 УК Армении ("Свержение конституционного строя"). В марте 2021 года Конституционный суд признал эту статью неконституционной, уголовное преследование было прекращено. Однако в сентябре 2024 года дело возобновили.