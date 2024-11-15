Какова доля электроэнергии из альтернативных и возобновляемых источников в Нахчыване?

Обнародованы технико-экономические показатели находящихся в эксплуатации электростанций Государственной энергетической службы Нахчыванской Автономной Республики за январь-октябрь 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу, 52 процента от общего объема электроэнергии, произведенной за соответствующий период приходится на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Согласно информации, с января по октябрь 2024 года 48 процентов от общего объема произведенной электроэнергии было произведено на тепловых электростанциях, 39 процентов - на гидроэлектростанциях, 13 процентов - на солнечных электростанциях и переведено в электрические сети.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доля электроэнергии, произведенной из альтернативных и возобновляемых источников энергии, увеличилась на 18 процентов. Так, если в 2023 году эта цифра составляла 34 процента, то в текущем году она выросла до 52 процентов.