ООН подчеркивает необходимость тесного сотрудничества для решения климатических проблем

Борьба с климатическими изменениями требует тесного сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Генерального cекретаря ООН по вопросам верховенства закона и учреждениям безопасности в Департаментe операций по поддержанию мира Александр Зуев на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата" в рамках COP29 в Баку.

"Эффективные меры по борьбе с климатическими изменениями требуют тесного и результативного сотрудничества между правоохранительными органами, экологическими агентствами и международными партнерами. Многие экологические преступления имеют транснациональный характер", - отметил он.

По его словам, ООН прилагает усилия к улучшению возможностей правоохранительных органов через партнерство с такими учреждениями, как Интерпол, а также ЮНЕП.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.