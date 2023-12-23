Иностранные туристы также смогут посетить Карабах

Групповые туристические туры в направлении Баку-Шуша, а также автобусные рейсы, организованные через портал "Yolumuz Qarabağa", будут осуществляться в прежнем порядке.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в совместной информации министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

Было отмечено, что в туристических турах в указанном направлении отныне создаются условия для участия иностранных граждан. Для этого можно обратиться в любую туристическую компанию.

Групповые поездки в направлении Суговушана будут организованы туристическими компаниями, которые классифицируются как туроператоры и туроператоры-турагенты в Государственном реестре туризма (data.tourism.gov.az) .

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