На Багамах работники роскошного круизного лайнера попали в ловушку из-за пожара на борту. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что корабль Nieuw Amsterdam покинул Форт-Лодердейл во Флориде 16 марта и отправился в семидневное путешествие на Багамы. У острова Литтл-Сан-Сальвадор в машинном отделении лайнера произошло возгорание. Двое сотрудников оказались в огненной ловушке и получили сильные ожоги. Спасти их не удалось.

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