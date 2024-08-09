Air India временно приостановила рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания Air India продлила приостановку рейсов в Тель-Авив на неопределенный срок из-за угроз в области безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте перевозчика.

2 августа Air India информировала, что не будет осуществлять перелеты в Тель-Авив и обратно до 8 августа.

"В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока мы приостановили выполнение запланированных рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - сказано в новом сообщении.

Авиакомпания дала пассажирам возможность бесплатно перенести полет или отказаться от билетов.

"Безопасность наших клиентов и экипажей остается нашим главным приоритетом", - подчеркнули в Air India.

Авиакомпания ранее еженедельно осуществляла четыре рейса в Тель-Авив.

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